«أوقاف كفر الشيخ»: متابعة أنشطة المساجد وحملات نظافة مكبرة خلال شهر رمضان

عقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا موسعاً مع مديري الإدارات الفرعية للاستعداد لشهر رمضان المبارك لعام 1445، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الخاصة بسير العمل وانتظامه مع استقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات.

وخلال الاجتماع، وجّه وكيل الوزارة الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بإمساكية شهر رمضان المبارك، وتنفيذ خطة الوزارة الدعوية والتوعوية والاجتماعية، فيما يتعلق بخطبة الجمعة، من حيث الالتزام بالوقت والموضوع، وعدم مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن منعًا للتعرض للمسائلة القانونية، وكذلك عدم صعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة، مع تحمل مدير الإدارة المسئولية كاملة عند المخالفة.

نشر الفكر الوسطي

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، ضرورة متابعة الأنشطة المقامة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ نموذجية وجمهور ومقارئ الأئمة، وكذلك الأسابيع الثقافية بجميع مساجد الجودة، وصلاة القيام، وخاطرة التراويح، وبرنامج تصحيح التلاوة، والملتقى الفكري في شهر رمضان المبارك، وأنشطة الواعظات، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر، فضلاً عن نقل كافة الأنشطة الدعوية على صفحات الإدارات بمواقع التواصل الاجتماعي، لنشر الفكر الوسطي من خلال مجموعة من أفضل عناصر العمل الدعوي من أئمة وواعظات بجميع الإدارات الفرعية.

كما شدّد وكيل وزارة الأوقاف على منع نقل أو ندب أي إمام، أو عامل من مسجد لآخر، إلا بعرض مذكرة عليه، ناهيك عن منع وضع صناديق التبرعات في المساجد أو محيطها، ومن يُخالف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية.

حملات نظافة بالمساجد

وطالب وكيل الوزارة بالاهتمام بحملة النظافة التي تم الإعلان عنها بجميع المساجد والزوايا التابعة لمديرية أوقاف كفر الشيخ داخلياً وخارجياً، ومتابعة أسطح المساجد وتنظيفها، ومتابعة تحديث الرقم القومي، ومتابعة الملحقات الشاغرة والإعلان عنها في الأماكن البارزة، وتكثيف متابعة خطوط سير المفتشين ومتابعة أدائهم خلال الشهر الفضيل، وشحن عدادات الكهرباء في مواعيدها، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، مع إرسال تقرير لكل ما سبق على حده.