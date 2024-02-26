أرخص أماكن بيع كرتونة رمضان 2024 في محافظة المنوفية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، متابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية وبينها كرتونة رمضان 2024، وتشديد الرقابة على الهايبرات والمحلات التجارية قبل حلول شهر رمضان المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة.

رقابة على جميع المحلات التجارية

وأكد المحاسب أسامة عزالدين وكيل وزارة التموين بالمنوفية لـ«الوطن»، أنّ هناك رقابة شديدة على جميع المحلات التجارية والهايبرات والمولات، لمتابعة خفض الأسعار وتوفير كرتونة رمضان 2024، مشيرًا إلى تزايد الإقبال مع اقتراب حلول الشهر الكريم.

وتابع وكيل وزارة التموين، أنه وجه مديري الإدارات التموينية في جميع مراكز محافظة المنوفية، بتوخي الحذر خلال الفترة الحالية ومتابعة أسعار المحلات باستمرار، وذلك للتخفيف على كاهل المواطنين في أثناء شراء السلع الغذائية وسد احتياجاتهم المنزلية.

أماكن بيع كرتونة رمضان 2024 في محافظة المنوفية

1- هايبر جملة أمام موقف مصر بمدينة شبين الكوم

2- سوبر ماركت قطاعي وجملة في طلعة الكوبري العلوي بمدينة الباجور

3- هايبر ماركت بجانب محطة القطار في مدينة أشمون

4- مول كبير أمام مركز الشرطة في مدخل مدينة تلا

5- سوبر ماركت بنهاية شارع بور سعيد بمدينة الشهداء