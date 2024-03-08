خريطة افتتاحات المساجد في 17 محافظة اليوم.. اعرفها

تفتتح وزارة الأوقاف 59 مسجدًا، اليوم الجمعة، منها 50 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا، وذلك في 17 محافظة هي «المنيا، والإسماعيلية، وبني سويف، والبحيرة، وأسيوط، وكفر الشيخ، والغربية، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والفيوم، والدقهلية، ودمياط، ومطروح، والسويس، وسوهاج، وقنا».

مساجد الإحلال والتجديد

أما بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد الإسلام «موسى لصيق» بقرية إدمو بمركز المنيا، ومسجد الحرية بقرية طوخ بمركز دير مواس، ومسجد القورة بقرية بني عبيد بمركز أبو قرقاص، ومسجد الأنصاري بقرية بني خيار بالخياري بمركز أبو قرقاص، ومسجد التوحيد بقرية صفط الخمار بمركز المنيا، ومسجد عمر بن الخطاب بقرية منشية بكير بمركز بني مزار، وفي محافظة الإسماعيلية يجري افتتاح مسجد السيدة زينب ك 13 بمركز القنطرة غرب، ومسجد علي أمين بقرية الدواويس بمركز القصاصين، ومسجد الرحمن بقرية القرين الجديدة بمركز التل الكبير، ومسجد الفتاح بقرية المستقبل بمركز أبو صوير، ومسجد الرحمة بقرية القرين بمركز التل الكبير، ومسجد الشهيد محمد عبد العظيم بقرية أبو عاشور بمركز التل الكبير.

افتتاح مساجد ببني سويف

وفي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد الكبير بقرية شرهي بمركز إهناسيا، والمسجد البحري بقرية أطواب بمركز الواسطي، ومسجد المدينة المنورة بالحي الأول شرق النيل ببندر بني سويف، ومسجد أبو بكر الصديق ببندر إهناسيا، ومسجد النور بقرية بياض العرب ببندر بني سويف، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد بدران بقرية العمرية بمركز دمنهور، ومسجد عزبة العرب البحري بمركز دمنهور، والمسجد الشرقي بقرية كفر الحاجة بمركز إيتاي البارود، ومسجد مصعب بن عمير بقرية قافلة بمركز أبو حمص، ومسجد الدسنسي بقرية حفص بمركز دمنهور، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد العوايد بقرية البلايزة بمركز أبو تيج، ومسجد النور بقرية نزلة باقور بمركز أبو تيج، ومسجد الفتاح العليم بعزبة الجبانة بقرية نجع سبع بمركز أسيوط، ومسجد عبد المنعم سيف بقرية كوم نجاشة بمركز ديروط.

افتتاح مساجد بكفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، يجري افتتاح مسجد عبد القادر مرزوق بقرية سيدي جامع بمركز دسوق، ومسجد الحلمية الغربي بمركز الحامول، ومسجد الزعويلي بقرية شبراطو بمركز قلين، ومسجد النور بعزبة لاصيفر البلد بمركز دسوق، ومسجد أبو دنيا بقرية شباس الملح بمركز دسوق، ومسجد عزبة البيطاوي بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، وفي محافظة الغربية يجري افتتاح مسجد الرحمة بقرية صفط تراب بمركز المحلة، وفي محافظة الجيزة يجري افتتاح مسجد الرحمن بعزبة أبو عطية بقرية العطف بمركز العياط، ومسجد التوفيق بعزبة البحاروة بمركز العياط، ومسجد القبلي ببولاق الدكرور، ومسجد مصطفى محمود بالمنطقة السياحية بـ6 أكتوبر، ومسجد العتيق بقرية بيدف بمركز العياط، ومسجد الحسن والحسين بقرية أبو رواش بمركز كرداسة، ومسجد الرحمة بقرية عرب الحصار بمركز الصف، ومسجد الشهداء بمركز العياط، ومسجد أبو القاسم بقرية السبيل بمركز منشأة القناطر، ومسجد الرحمن بقرية أبو رجوان البحري بمركز البدرشين، ومسجد علي الشورى بقرية الرهاوي بمركز منشأة القناطر.

افتتاح مساجد بالقليوبية

وفي محافظة القليوبية يجري افتتاح مسجد سيدي عبد الدايم بقرية كفر طحوريا بمركز شبين القناطر، وفي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد نمر بعزبة نمر بقرية منشأة رضوان بمركز أبو كبير، وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد النور بقرية بني صالح بمركز الفيوم، وفي محافظة الدقهلية يجري افتتاح مسجد السلام بعزبة عبد الحكيم بمركز السنبلاوين، وفي محافظة دمياط يجري افتتاح مسجد الغزنوي بدمياط القديمة، وفي محافظة مطروح يجري افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بقرية نجع الدهمان بمركز الحمام.

مساجد الصيانة

أما بالنسبة لمساجد الصيانة، ففي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد التوحيد بقرية كفر دمتيوه بمركز كوم حمادة، ومسجد الرضوان بمدينة كوم حمادة، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد المصطفى بقرية سلام بمركز أسيوط، وفي محافظة السويس، يجري افتتاح مسجد أبو بكر الصديق ببور توفيق بحي السويس، وفي محافظة الغربية يجري افتتاح مسجد التقوى بقرية كفر شبرا اليمن بمركز زفتى، وفي محافظة سوهاج يجري افتتاح مسجد الحق بقرية الطليحات القبلية بمركز جهينة، ومسجد التقوى بقرية الحما بمركز طما، وفي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد الرحمن بعزبة سليم صائب بقرية إدمو بمركز المنيا، وفي محافظة قنا يجري افتتاح مسجد العمري بعزبة الشوينة بقرية الجبلاو بمركز قنا.

افتتاح 717 مسجدًا في 8 أشهر

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه، 717 مسجدًا منها 569 مسجداً جديداً أو إحلالًا وتجديدًا، و148 مسجدًا صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 8 مارس 2024، 11 ألفًا و739 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 16 مليارًا و475 مليون جنيه.