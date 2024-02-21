وكيل وزارة الأوقاف: رعاية الضعيف من أسباب زيادة الرزق

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الإسلامية، إن وجود الضعفاء في الأمة والمجتمع سبب من أسباب النصر والرزق، لافتا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: «أبغوني الضُّعفاءَ، فإنَّما تُرزقونَ وتُنصرونَ بضعفائِكُمْ».

مراعاة الضعفاء سببا في الزرق

وأضاف «أبو عمر»، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، والمُذاع على قناة «الناس»، «أنه في حالة لو عاوز ترضى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى تراعي الضعيف وتقربه ليك، فالضعفاء قريبين من ربنا ودعواتهم مستجابة، ويمكن أن تكون سببا في زيادة الرزق».

وأشار أيمن أبو عمر إلى «أن اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ يَومَ القِيامَةِ: يا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قالَ: يا رَبِّ، كيفَ أعُودُكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟! قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قالَ: يا رَبِّ، وكيفَ أُطْعِمُكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟! قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّه اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لوْ أطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلكَ عِندِي، يا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قالَ: يا رَبِّ، كيفَ أسْقِيكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟! قالَ: اسْتَسْقاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أمَا إنَّكَ لو سَقَيْتَهُ وجَدْتَ ذلكَ عِندِي».