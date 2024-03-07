مدن تسجل درجات حرارة أقل من 10 مئوية في طقس الغد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا منذ قليل بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، وأبرز المدن التي تسجل حرارة أعلى أو أقل من 10 درجات مئوية.

ويسود غدا الجمعة طقس بارد في الساعات الأولى من الصباح وفي فترات الليل، بينما يكون الطقس دافئ نارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وشمال الصعيد.

مدن تسجل درجات حرارة أقل من 10

وتسجل درجات الحرارة الصغرى أقل من 10 درجات مئوية في المدن التالية:

نخل 5

كاترين 4

أسيوط 9

المنيا 9

درجات الحرارة غدا

القاهرة العظمى 23 الصغرى 15

العاصمة الإدارية العظمى 24 الصغرى 14

6 أكتوبر العظمي 23 الصغرى 14

بنها العظمى 23 الصغرى 15

دمنهور العظمي 23 الصغرى 14

كفر الشيخ الظمى 24 الصغرى 14

بورسعيد العظمى 21 الصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 26 الصغرى 17

طابا العظمى 23 الصغرى 14

الإسكندرية العظمى 20 الصغرى 12

العلمين العظمى 19 الصغرى 12

مطروح العظمى 20 الصغرى 12

السلوم العظمى 19 الصغرى 11

سيوة العظمى 22 الصغرى 12

راس غارب العظمى 27 الصغرى 17

الغردقة العظمى 26 الصغرى 14

سفاجا العظمى 26 الصغرى 17

مرسى علم العظمى 26 الصغرى 16

شلاتين العظمى 28 الصغرى 19

حلايب العظمى 25 الصغرى 20

أبو رماد العظمى 27 الصغرى 17

رأس حدربة العظمى 26 الصغرى 18

الفيوم العظمى 23 الصغرى 12

بني سويف العظمى 23 الصغرى 12

أبوسمبل العظمى 29 الصغرى 15

الوادي الجديد العظمى 27 الصغرى 14

أسوان العظمى 29 الصغرى 16

الأقصر العظمى 28 الصغرى 15