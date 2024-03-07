اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مدبولي» بعد الإفراج عن السلع بالموانئ: المواطن سيشعر بتحسن الأوضاع تدريجيا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الجمعة 8 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مدبولى» بعد الإفراج عن السلع بالموانئ: المواطن سيشعر بتحسن الأوضاع تدريجياً

- رئيس الوزراء: لن نسمح للسوق السوداء بإحباط المصريين.. و«التموين»: انخفاض أسعار 35 سلعة

- «القاهرة الدولى» كل السلع بتخفيضات كبيرة

- مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

- يضم «الأردن وأمريكا وفرنسا وهولندا وبلجيكا»

- «الحوار الوطنى» يجتمع غداً لإعداد التوصيات الاقتصادية

- «الكأس» حلم القطبين

- «السياحة»: دبَّرنا 90% من قيمة تعاقدات الحج

- الانتهاء من معاينة وتوثيق عقود المساكن المخصصة لإقامة الحجاج فى مكة والمدينة

الصفحة الثانية

- «إعلامى الوزراء»: طفرة غير مسبوقة فى تعزيز مكانة المرأة

- 10 سنوات من دعم حقوقها وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.. و6 وزيرات بالحكومة و27% نسبة التمثيل بمنصب نائب الوزير و31% «نائب المحافظ»

- السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على النصب التذكارى للشهداء

- لجنة الثقافة بـ«الشيوخ» تثمّن دور الحكومة فى ترميم مسجد المحلى الأثرى بـ«البحيرة»

- اللجنة: عهده يرجع إلى العصر العثمانى وتكلفة ترميمه 105 ملايين جنيه

- اتهامات فلسطينية لقوات الاحتلال بسرقة أعضاء من الشهداء

- تل أبيب تعيد 47 جثة تمت سرقتها من غزة.. وارتفاع أعداد الشهداء والمصابين لأكثر من 100 ألف

- «المالية»: بدء تلقى طلبات المرحلة السابعة من «السداد النقدى» الأحد

- «نيفين»: صرف 54.5 مليار جنيه للشركات المصدرة مُنذ إطلاق المبادرة فى 2019 وحتى الآن

الصفحة الثالثة

- تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الإفراج عن السلع والبضائع بميناء الإسكندرية.. و«مدبولى»: المواطن سيشعر بتحسن الأوضاع تدريجياً

- رئيس الوزراء: قرارات «المركزى» جاءت بعد جهد كبير ولن نسمح للسوق السوداء بإحباط المصريين.. والدولة أصبحت واثقة من تدبير العملات الأجنبية اللازمة

- .. ورئيس الوزراء: نحرص على دعم الصناعة الوطنية لتصدير منتج عالى الجودة ينافس عالمياً وتغطية الاحتياجات المحلية

- «مدبولي» يتفقد عددا من المشروعات الصناعية والبترولية بمحافظتى البحيرة والإسكندرية ويؤكد سعى الحكومة لتحقيق المستويات المستهدفة للصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل وخطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

- «التموين»: انخفاض أسعار 35 سلعة بعد الإفراج الجمركى

- الوزارة: 250 للحوم الطازجة والأرز 30 جنيهاً وزيت عباد يسجل 90 جنيهاً

- «التنمية المحلية»: 83% نسبة تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى المحافظات

- دعم المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بـ200 مليون جنيه.. ورفع كفاءة المجازر الحكومية بتكلفة 330 مليون جنيه

الصفحة الرابعة

- «القاهرة الدولى» كل السلع وبتخفيضات كبيرة

- إقبال كبير على الشراء بالمعرض.. ومواطنون: «بنستناه من السنة للسنة»

- سباق بين العارضين فى تقديم الخصومات على جميع المنتجات لجذب الزبائن

- منفذ «أمان» بالمعرض: السكر بـ27 والأرز بـ30 وزجاجة الزيت لتر بـ75 وكرتونة البيض بـ130 جنيهاً.. و«الأزهرى»: نقدم تخفيضات تصل إلى 70% على بعض أنوع السجاد

- رئيس هيئة المعارض: نستهدف النهوض بالصناعة الوطنية.. وفتح أسواق جديدة

- «المواردى»: أكثر من 200 شركة متنوعة تشارك فى دورة هذا العام.. وتقديم المنتجات بجودة مرتفعة وبنسب خصم حقيقية.. وتنظيم 9 معارض خارجية لدعم الصادرات

الصفحة الخامسة

- «العوضى».. فتوة الدراما

- حق عرب.. توليفة شعبية بلمحات إنسانية ورومانسية

- أكشن وصراعات.. صناع المسلسل يراهنون على الدراما الشعبية

- «العوضى»: أعد الجمهور بعمل فنى يحترم عقليتهم.. و«حمدان»: نقدم وجبة شيقة.. و«دينا»: دورى صعب ومركب

- نقاد: «العوضى» يجيد اختيار أدوار تبرز قدراته التمثيلية

- «الشناوى»: انفصاله فنياً عن ياسمين سيقدمه بشكل مختلف.. و«نبيل»: نجح فى التسويق لنفسه

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: تحرير سعر الصرف.. ماذا جرى.. وماذا سيجرى؟

- بلال الدوى: أين اختفت التنظيمات الإرهابية؟

- أميرة خواسك: مساعدات أمريكا غير الإنسانية

- د. خديجة حمودة: مدينة الخبز وعرق اللؤلؤ

- أمينة خيرى تكتب: حلحلة الأزمة والقانون ونساء مصر

الصفحة السابعة

- مع الكرة المصرية يطيب السهر

- «الكأس» حلم القطبين.. الزمالك والأهلى فى نهائى خاص بالسعودية.. والقوة الضاربة جاهزة

- «جوميز وكولر».. البرتغالى يحلم بنفس بداية السويسرى فى صراع خارج الخطوط

- الحنين للماضى.. عبدالله السعيد وإمام عاشورمَن يرد الجميل لفريقه الجديد؟

- التدوير يتحدى الطموح.. حيرة فى اختيار حراسة مرمى «الأبيض» وعرين «الأحمر» فى حماية «شوبير»

الصفحة الثامنة

- «جبس ومقشة وخيامية وقاعدة تورتة» لتصنيع زينة رمضان.. فرحة «على قد الإيد»

- 100جنيه تكلفة صناعة الهلال أو الفانوس والمفروشات المبهجة

- «الحلم العربى».. «أبو»: مشاركتى فى «الأوبريت» كانت حلماً

- مسابقة سنوية.. «حجازى» يُحيى ذكرى والديه بتكريم الأطفال حفظة القرآن

- «القرنفلة والعنابى والجوهرة».. تطور موضة «القفطان» فى رمضان