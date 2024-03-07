تحقق أول توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن شهر رمضان.. ماذا حدث؟

بات الكثيرون يترقبون توقعات خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، خاصة بعد تحقق عشرات التنبؤات التي أطلقتها، وآخرها بعض التوقعات التي أفصحت عنها في بداية عام 2024، والتي تحقق عدد منها.

قبل بداية شهر رمضان بأسابيع، أطلقت ليلى عبد اللطيف توقعات جديدة، بشأن أحداث ستتزامن مع الشهر الكريم، إلا أن المفارقة أن أول توقعاتها تحقق بنسبة كبيرة، فماذا حدث؟.

تحقق أول توقعات ليلى عبداللطيف بشأن شهر رمضان

سيشهد بداية شهر رمضان موجة شديدة الحرارة، والناس ستلتزم البيوت في بعض الدول، هكذا كان توقع ليلى عبداللطيف الذي بدا وكأنه غير منطق، خاصةً وأننا ما زلنا في فصل الشتاء الذي ينتهي فلكيا يوم 21 مارس، إلا أن توقعها كان صائبا.

الكشف عن ارتفاع حرارة غير مسبوق خلال الفترة المقبلة

بدأت بالفعل درجات الحرارة في الارتفاع خلال الأيام الماضية، ووصلت إلى 32 درجة مئوية على محافظات مصر، بينما أعلنت هيئة الأرصاد من خلال الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي كشفت عن طقس الأيام الأولى من شهر رمضان، والتي سيستمر خلالها ارتفاع درجات الحرارة.

لم يقتصر توقع ليلى عبد اللطيف على مصر فقط، بل تأكدت توقعاتها أيضا من خلال تحذير أطلقته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، منذ ساعات، وبعد أيام قليلة من إطلاق خبيرة الأبراج توقعاتها، حيث كشفت المنظمة أن تأثير ظاهرة النينو سيستمر على أنماط المناخ العالمي، ما يؤدي إلى وصول الحرارة لدرجات أعلى من المتوسط، «معظم المناطق ستواجه احتمال ارتفاع الحرارة لدرجات فوق المعدل الطبيعي وبشكل غير مسبوق في الفترة القادمة».

يذكر أن ليلى عبد اللطيف توقعت حدثين آخرين تزامنا مع شهر رمضان، بخلاف توقع ارتفاع الحرارة، حيث أكدت أنه سيتم انتهاء شبح الفتنة والقتال في الوطن العربي الذي تشهد بعض دوله حروبا، فضلا عن توقعاتها باستمرار انتشار الأوبئة في العالم، في ظل تحذير الصحة العالمية من انتشار المرض «X».