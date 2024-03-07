سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

سجل سعر اليورو أعلى سعر في بنك مصر، وفق المعلن من المنصات الرسمية للبنوك خلال آخر تحديث لسعر العملات الأجنبية خلال بداية التعاملات المسائية، وأسهم قرار البنك المركزي في تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.

تستعرض «الوطن» أعلى سعر لليورو في البنوك العاملة في القطاع المصرفي خلال آخر تحديث وفقًا للمعلن رسميًا.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 53.58 جنيه للشراء، 53.88 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 53.75 جنيه للشراء، 53.90 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 53.64 جنيه للشراء، 54.02 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 53.58 جنيه للشراء، 53.90 جنيه للبيع تبعا لبنك cib

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 53.91 جنيه للشراء، 54.26 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 54.03 جنيه للشراء، 54.21 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 53.45 جنيه للشراء، 53.55 جنيه للبيع تبعا لبنك فيصل الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو اليوم 53.79 جنيه للشراء، وسجل 53.99 جنيه للبيع تبعا لبنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو اليوم 53.63 جنيه للشراء، وسجل 53.97 جنيه للبيع تبعا لبنك التنمية الصناعية.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم 53.68 جنيه للشراء، وسجل 53.88 جنيه للبيع تبعا لبنك البركة.