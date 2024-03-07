سباق بين العارضين فى تقديم الخصومات على جميع المنتجات لجذب الزبائن

تخفيضات كبيرة يقدمها المشاركون فى معرض القاهرة الدولى، بالإضافة إلى عروض خاصة يتيحها العارضون بمختلف المنتجات التى يحتاجها المواطنون، سواء الغذائية أو الملابس والحقائب أو الأجهزة المنزلية أو ياميش رمضان أو المراتب والسجاد أو الأثاث، أو أى منتجات أخرى، حيث يتسابق غالبية العارضين فى تقديم الخصومات والتخفيضات من أجل جذب الزبائن.

منفذ «أمان» بالمعرض: السكر بـ27 والأرز بـ30 وزجاجة الزيت لتر بـ75 وكرتونة البيض بـ130 جنيهاً

ومن أبرز المنافذ التى تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين منفذ «أمان»، التابع لوزارة الداخلية، حيث يقدم لرواد المعرض كيلو السكر بسعر 27 جنيهاً، وكيلو الأرز الأبيض بـ30 جنيهاً، ولتر زيت الخليط بـ75 جنيهاً، وكرتونة البيض الأبيض بـ130 جنيهاً، وكيلو المكرونة بـ25 جنيهاً، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من السلع الغذائية الأساسية.

«الأزهرى»: نقدم تخفيضات تصل إلى 70% على بعض أنوع السجاد

مصطفى الأزهرى، مندوب إحدى الشركات المتخصصة فى بيع السجاد، يقف وسط مجموعة كبيرة من السجاد بمختلف الأنواع والمقاسات، يعرض منتجاته بشكل جذاب، تحدّث لـ«الوطن» قائلاً إن الشركة متخصصة فى بيع مختلف الأنواع من السجاد، سواء المصنوع من الصوف أو اليدوى أو باقى الأنواع الأخرى، بالإضافة إلى «بديل السجاد»، وهو عبارة عن خامة جديدة تعطى نفس شكل السجاد ولكن تكلفتها أقل وأسعارها فى متناول الجميع، وبعد التخفيضات المقدمة تُعتبر بربع ثمن السجاد.

وعن مشاركته فى المعرض يقول «الأزهرى» إن هذه هى المشاركة الأولى له فى معرض القاهرة الدولى، وإنهم شاركوا من قبل فى معارض خارجية بدولة تركيا، مشيراً إلى أن إقبال المواطنين على المعرض كبير للغاية، ويتزايد الإقبال فى أيام الجمعة والسبت، وتابع قائلاً: «بدأ المواطنون شراء السجاجيد منذ الساعات الأولى من فتح المعرض صباح يوم الخميس الماضى».

ويتحدث «الأزهرى» عن التخفيضات التى يقدمها قائلاً إن التخفيضات تبدأ فى السجاد من 20% وتصل إلى 70% فى بعض الأنواع، وتتوقف نسبة التخفيض على المنتج نفسه، وكافة السجاد المعروض من موديلات العام الجارى وليست قديمة، كما أن هناك أنواعاً من السجاد تُعرض للبيع للمرة الأولى من خلال معرض القاهرة الدولى.

أما أحمد جمعة، المدير التنفيذى لإحدى شركات الأدوات الكهربائية، فيجلس وسط أنواع مختلفة من لمبات الإضاءة المميزة بألوانها المختلفة التى تجذب الأنظار، ليتحدث عن مشاركته فى المعرض قائلاً إن هذه هى المشاركة الأولى للشركة فى المعرض، وأكد أن المصنع مصرى وأن نسبة التصنيع المحلى فى معظم المنتجات تتجاوز 80%، مشيراً إلى أن الشركة تحاول، خلال الفترة الحالية، زيادة نسبة المكون المحلى فى كافة المنتجات.

يؤكد «جمعة» أن الشركة تعمل فى كل ما يتعلق بالإضاءة، سواء الداخلية أو الخارجية، بمختلف أنواعها، وعملت خلال السنوات السابقة مع كثير من الشركات والهيئات، وخلال مشاركتها فى المعرض هذا العام تسعى الشركة إلى خوض تجربة التعامل مع المستهلك بشكل مباشر، وتسويق المنتجات المختلفة التى تقدمها الشركة للمواطنين، ويتابع قائلاً: «نطمح إلى أن نشارك فى مختلف المعارض المقبلة بهدف التوسع والوجود بشكل أكبر داخل السوق المصرية».

وعن تزايد إقبال المواطنين على المعرض، يقول «جمعة»: «لم أكن أتوقع أن يكون الإقبال بهذا الحجم الكبير منذ افتتاح المعرض فى يومه الأول، وحتى فى أوقات عمل المواطنين، فإن الإقبال كبير أيضاً»، موضحاً أن سبب هذا الإقبال ربما يرجع إلى قرب حلول شهر رمضان الكريم، ويؤكد أن «القوة الشرائية تزيد كلما اقتربنا من الشهر الكريم».

ووسط العشرات من عبوات الزيت مختلفة الأحجام، يقف محمد قطب، مدير حسابات إحدى الشركات المتخصصة فى الزيوت والمواد الغذائية، مستقبلاً المواطنين لتعريفهم بالعروض المقدمة على المنتجات من خلال المعرض، موضحاً أنها المشاركة الخامسة للشركة فى معرض القاهرة الدولى، ومن خلال مشاركتهم هذا العام، تتيح الشركة للمواطنين شراء المنتجات المختلفة، وتحديداً الزيوت، بسعر الجملة، دون وضع أى نسبة ربح على مختلف المنتجات، تخفيفاً على المواطنين.

يتابع «قطب» بقوله إن «التخفيضات على الزيوت تصل نسبتها إلى 20% من سعر بيعها للمستهلك، وعلى سبيل المثال فإن زجاجة الزيت عبوة 5 لتر صافى (دوار الشمس) يبلغ سعرها بالخارج 575 جنيهاً، يتم بيعها خلال المعرض بسعر 500 جنيه»، ويؤكد أن الشركة تعمل على توفير «كل أنواع الزيوت، بمختلف أحجامها، التى يحتاجها المواطنون، خصوصاً قبل شهر رمضان».

أما شروق عبدالفتاح، تعمل مشرفة بدار «السندس» للأيتام، فجاءت إلى المعرض رفقة زميلتها نهلة سعيد، لعرض منتجات يدوية جميعها من صنع الأطفال الأيتام نزلاء الدار، فتحدثت لـ«الوطن» قائلةً: «نخصص العائد بالكامل من بيع جميع المنتجات خلال المعرض لصالح الأطفال الأيتام»، وتوضح أن نصف المنتجات المعروضة يتعلق بشهر رمضان الكريم، أبرزها الفانوس بأشكاله المختلفة، وشخصيات رمضان الشهيرة، مثل «بوجى وطمطم وبكار»، إلى جانب عربة الفول، ومدفع رمضان، ومفروشات الزينة، أما النصف الآخر للمعروضات، فأبرزها شنط، ومفارش كروشيه، وإكسسوارات مختلفة، وسجاد يدوى، وكوفيات.

وعن كيفية وصول الأطفال إلى صنع تلك المنتجات اليدوية، تقول «شروق» إن «هناك مدربين متخصصين بيعلموا الأطفال فى الدار صنع المنتجات اليدوية، وهما اللى بيشرفوا عليهم، وبيعلموهم كل حاجة من البداية ولحد النهاية، علشان يطلع منتج حلو زى اللى معروض فى المعرض»، وتشير إلى أن أن هؤلاء المدربين يبدأون العمل مع الأطفال فى سن مبكرة، حتى يستفيدوا من وقتهم بشكل مفيد، يضيف لهم فى المستقبل.

وتؤكد «شروق» أن دار «السندس» للأيتام تحرص على المشاركة فى المعرض سنوياً، مشيرة إلى الإقبال الكبير من المواطنين على شراء المنتجات اليدوية، وأن أسعار المنتجات اليدوية مخفضة، والعائد بالكامل لصالح الأطفال.