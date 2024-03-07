تراجع كبير في أسعار الفراخ البيضاء اليوم ببورصة الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن تراجع أسعار الفراخ البيضاء نحو 3 جنيهات في المزرعة وسجلت نحو 89 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس 92 جنيهًا، وتكثف الجهات الرقابية جهودها للرقابة على الأسواق للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المقررة.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 7-3-2024 في الأسواق أي للمستهلك، وهي كالتالي وفق المعلن من بورصة الدواجن:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر الكيلو الفراخ البيضاء للمستهلك ما بين 98 وحتى 102 جنيه.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الكيلو ما بين 117 وحتى 122 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو البانيه اليوم

سجل سعر البانيه ما بين 172 وحتى 194 جنيها.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك ما بين 105 جنيهات حتى 113 جنيها.

سعر كيلو صدور الدجاج

سجل سعر صدور الدجاج ما بين 135 وحتى 140 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البط البلدي: تراوح من 117 جنيهًا وحتى 124 جنيهًا.