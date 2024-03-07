استقرار كبير شهدته بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء الخميس 7-3-2024 في السوق المحلية، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم مبلغ الـ95 جنيهًا، على أن يصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح ما بين 97 و100 جنيهه بحسب المناطق المباع فيها.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 7-3-2024 في الأسواق، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء بحسب بورصة الدواجن.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 115 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المٌستهلكين بسعر يتراوح بين 118 و130 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الدواجن «الساسو» الحمراء 100 جنيه للكيلو في البورصة لتباع بمبلغ يتراوح بين 105 إلى 115 جنيها للكيلو.

وتتغير أسعار الفراخ للمستهلك عن الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن، نظرا لإضافة العديد من التكاليف الأخرى، وهامش الربح والنقل على السعر الأساسي.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

وسجل سعر كيلو البانيه بين 220 و230 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فتراوح بين 210 و220 جنيها، والأوراك بين 100 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

من جانبه، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، سيساهم في توفير الدولار بالبنوك، ما يحقق الأمان والاستقرار فيما يخص سعر الصرف، بخلاف إنهاء القرارات الأخيرة على السوق الموازية في تصريح سابق لـ«الوطن».