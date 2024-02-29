بورصة الدواجن: تراجع جديد في أسعار الفراخ بالأسواق والمزارع اليوم

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم، نحو 5 جنيهات جديدة، إذ سجلت 85 جنيهًا في المزرعة بحسب بورصة الدواجن التي حدثت أسعارها منذ قليل مقارنة، بما كانت عليه الأسعار خلال التعاملات الصباحية حيث كانت بـ90 جنيهًا في المزرعة.

سبب تراجع الفراخ البيضاء

يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب، إن تراجع سعر الدواجن، اليوم، بحسب آخر الأسعار من بورصة الدواجن هو نتيجة طبيعية بسبب تراجع الأعلاف، وبالتالي فإن المواد الخام الخاصة بصناعة الدواجن انخفضت بشكل ملحوظ وبالتالي التراجع في السعر 5 جنيهات في الكيلو هو أمر جيد، وأن الفراخ البيضاء سوف تباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 90 إلى 95 جنيهًا.

تراجع الأعلاف

وتابع شعيب في حديثه لـ«الوطن»، أن انخفاض سعر الفراخ البيضاء هو بادرة خير قبل قدوم شهر رمضان المبارك وأن انخفاض المواد الخام ساعد كثيرا في هبوط سعر الدواجن خلال أسبوع واحد بقيمة 10 جنيهات موزعة على دفعتين كانت الأولى بداية الأسبوع، والأخرى خلال منتصف التعاملات اليوم بحسب بورصة الدواجن.

تنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 29-2-2024 في الأسواق أي للمستهلك وهي كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل الكيلو الفراخ البيضاء للمستهلك ما بين 90 وحتى 95 جنيها.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل الكيلو ما بين 115 وحتى 120 جنيهًا للمستهلك

سعر كيلو البانيه اليوم

سجل البانيه ما بين 170 وحتى 190 جنيها.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك ما بين 100 وحتى 110 جنيهات.

سعر كيلو صدور الدجاج

سجل سعر صدور الدجاج ما بين 130 وحتى 140 جنيهًا.

سعر كيلو البط البلدي: تراوح من 115 جنيهًا وحتى 120 جنيهًا.