أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 1-3-2024، استقرارا نسبيا في الأسواق، إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 92 جنيها في بورصة الدواجن.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الدواجن وفقا للأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن نحو 92 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 103 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 79 جنيها.

أسعار الكتاكيت

- بلغ سعر الكتكوت الأبيض نحو 26 جنيها.

- سجل سعر كتكوت ساسو 12 جنيها، وسعر كتكوت ساسو بيور 13 جنيها.

- سعر الكتكوت البلدي سجل 7 جنيهات.

- سجل سعر الكتكوت الهجين 10 جنيهات.

أسعار البيض

- بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 151 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأبيض 149 جنيها.

- سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيها.