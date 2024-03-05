أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 5-3-2024

شهدت أسعار الفراخ استقرارا نسبيا في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 5-3-2024، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 89 جنيها في الأسواق.

وترصد السطور التالية أسعار الفراخ اليوم، وفق الأسعار التي أعلنتها بورصة الدواجن، كما يلي.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 89 جنيها في الأسواق.

- وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 101 جنيه.

- وعن سعر كيلو الفراخ الأمهات فبلغ نحو 81 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

- وسجل سعر الكتكوت الأبيض نحو نحو 27.25 جنيه.

- بينما بلغ سعر كتكوت ساسو 12 جنيها، بينما وصل سعر كتكوت الساسو بيور نحو 13 جنيها.

- واستقر سعر الكتكوت البلدي نحو 7.5 جنيه، فيما بلغ سعر الكتكوت الهجين نحو 10 جنيهات.

أسعار كرتونة البيض

- بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 142 جنيها.

- بينما استقر سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 143 جنيها.

- وعن أسعار كرتونة البيض البلدي نحو 145 جنيها.