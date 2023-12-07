رئيس الشؤون الدينية بالحرمين: إطلاق أكبر مبادرة لتعضيد مكانة البيت العتيق

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية، أكبر مبادرة لتعضيد مكانة البيت العتيق في قلوب المسلمين، تحت شعار مبادرة: «الإكرام في تعظيم البيت الحرام»، وفق مسارات إثرائية دينية متعددة؛ تتضمن: إقامة اللقاءات والندوات، وعقد الحوارات والمسابقات؛ الدينية والثقافية والفكرية؛ المعززة لتعظيم البيت الحرام، ورعاية أحكامه وآدابه، بما يحقق منشود ورسالة جهاز رئاسة الشؤون الدينية الوسطية.

وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال تدشينه مبادرة: «الإكرام في تعظيم البيت الحرام»، بحضور القيادات الدينية، أن هذه المبادرة هي الأكبر من نوعها، كونها تتضمن حزمة من المسارات الإثرائية الدينية، لتعظيم البيت الحرام، وترسيخه في نفوس القاصدين والزائرين، والمسلمين أجمع، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما، وإثراء تجربتهم دينيًا.

وأردف بالقول، إن إكرام هذا البيت الحرام وتعظيمه، وخدمته، وخدمة قاصديه؛ شرف منيف، تصدَّر له ولاة هذه البلاد المباركة - حفظهم الله-، وعظَّموه حق التعظيم، فكانت النتيجة: الأمن والأمان، والرخاء والازدهار، والنفحات والبركات. وما عظَّم امرئ بيت الله الحرام وأكرمه إلا زاده الله مهابة وعزًّا، ﴿ذلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقوَى القُلوبِ﴾ [الحج: ٣٢].

ووجه معاليه القيادات الدينية بالمسارعة بتطبيق وتفعيل المبادرة وإثرائها كمًّا وكيفًا، باستثمار أدوات التواصل والتقانة؛ لبلوغ الأهداف المأمولة منها أرجاء المعمورة، وانتفاع القاصدين والزائرين منها، وإثرائهم روحيًا وسلوكيًا بمسارات التعظيم المتعددة.

سائلًا الله -تعالى- أن يحقق المرجو من المبادرة، وأن يديم على بلادنا خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن يجعل الأعمال جميعها خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب.