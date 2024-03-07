نقاد: «العوضي» يجيد اختيار أدوار تبرز قدراته التمثيلية

تحد كبير يخوضه الفنان أحمد العوضى فى موسم الدراما الرمضانية 2024، حيث يقدم بطولته الدرامية الأولى المنفردة بعد انفصاله فنياً عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد ما جمعهما مسلسلا «اللى مالوش كبير» و«ضرب نار» فى رمضان 2021 و2023 على التوالى، وينتظر الجمهور «حق عرب» الذى يقدم «العوضى» للمرة الأولى فى الدراما كنجم منفرد، من خلال حبكة درامية شعبية مليئة بالأحداث، ويراهن فيها على موهبته وذكائه الفنى فى إثبات نفسه على الساحة الدرامية.

«الشناوى»: انفصاله فنياً عن ياسمين سيقدمه بشكل مختلف

أشاد الناقد الفنى طارق الشناوى بقرار الفنان أحمد العوضى فى الانفصال فنياً عن ياسمين عبدالعزيز، مشيراً إلى أن تلك الخطوة سوف تساعده على تقديم موهبته بشكل جيد، بالإضافة إلى إظهاره أمام الجمهور بشكل لافت.

وتابع: «بعد النجاح الذى حققه مسلسل (ضرب نار) العام الماضى طلبت من أحمد العوضى أن يكون المسلسل الأخير الذى يجمعه بياسمين عبدالعزيز، واقترحت أن يأخذا هدنة من الأعمال المشتركة وأن يبدآ فى تقديم أعمال منفردة، حتى لا يخلقا حالة من التشبع لدى الجمهور».

وأوضح: «عندما يجمع المسلسل بطلين أمام بعض يواجه المؤلف صعوبة فى ضبط الصيغة الدرامية للعمل، حتى يستطيع أن يوازن بين حجم الشخصيتين، وهو ما ينعكس على حالة العمل، لذلك انفصالهما الفنى كان أمراً مهماً وضرورياً، وأرى مسلسل (حق عرب) فرصة جيدة أمام العوضى ليثبت نفسه على الساحة وقبل أن يخلق الجمهور حالة ارتباط وجوده مع وجود ياسمين عبدالعزيز فى أعماله الفنية، وهو ما سيكون ظلماً لموهبته».

«نبيل»: نجح فى التسويق لنفسه

من جانبه، قال الناقد محمد نبيل إن الفنان أحمد العوضى استطاع أن يلفت الأنظار إليه منذ ظهوره الأول مع الفنان نور الشريف، وذلك يرجع إلى موهبته الفنية التى قدمته للجمهور فى العديد من الأدوار المهمة وخلقت له مكانة كبيرة لديهم، وأثنى «نبيل» فى حديثه لـ«الوطن»، على قدرة «العوضى» فى اختيار أدواره بشكل جيد، وتقديم شخصيات تظهر قدراته الفنية، بالإضافة إلى محاولاته طوال الوقت تطوير أدائه الفنى مما يثبت امتلاكه موهبة قوية.

وتابع «نبيل»: «العوضى استفاد من التعاون الفنى مع ياسمين عبدالعزيز، حيث ساعده ذلك التعاون فى الوصول لمكانة مهمة عند الجمهور، وعلى الجانب الآخر نجح فى تسويق نفسه بشكل ذكى بين جمهور السوشيال ميديا والشارع، وأرى أن مسلسل (حق عرب) سيكون بمثابة تحد كبير له فى إثبات نفسه كبطل يتصدر عملاً فنياً كبيراً، خاصة أن المساحة التى يقف عليها بالفعل جماهيرية، بالإضافة إلى إثبات أن نجاحه واستمراريته لا يتوقف على بطلة بعينها».