«فن المكرمية» ورشة لتدريب الفتيات وتنمية مهاراتهم بمراكز شباب بيلا في كفر الشيخ

نظمت إدارة شباب بيلا التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، ورشة تدريبية تحت عنوان «فن المكرمية»، بمركز شباب إبشان، بمشاركة 20 فتاة من عضوات نادي الفتاة والمرأة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تعريف الفتيات بمبادئ المكرمية

أدارات الورشة رانيا أبو شادي، وتناولت تعريف الفتيات بمبادئ المكرمية، وكيفية ابتكار أفكار وتصميمات جديدة من خلال حبك الخيوط والحبال بطريقة فنية، لصقل مهارات المتدربين، وتنمية قدراتهم، ومواهبهم الإبداعية.

جاء تنفيذ الورشة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا، وغادة راشد، منسق نادي الفتاة بالمديرية.

إعداد الشابات لسوق العمل الحر

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الوزارة تقدم عدة برامج تدريبية في الأعمال اليدوية، والحرفية، بهدف إعداد الشابات لسوق العمل الحر، وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف؛ لتأهيلهم لدخول سوق العمل، والقضاء على البطالة، بما يتفق مع توجهات الدولة.