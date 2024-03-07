WATCH IT تنشر أغنية مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

نشرت منصة WATCH IT، أغنية مسلسل «بابا جه»، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل 2024، وهو مسلسل بطولة النجم أكرم حسني، إذ يستكمل مشوار نجاحه بعدما قدم العام الماضي مسلسل، «مكتوب عليا».

ونشرت منصة WATCH IT، الأغنية على صفحتها بـ«فيسبوك» وكتبت عليها: «يا بابا أنت الهيرو، أنت اللي جايبها من الزيرو، اغنية بابا جه للنجم أكرم حسني من مسلسل #بابا_جه على #WATCH IT، رمضانك عندنا، متوفر في جميع أنحاء العالم».

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أبطال مسلسل بابا جه

يطل نخبة كبيرة من نجوم الفن خلال مسلسل بابا جه والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، والذي يتضمَّن مجموعة من الأبطال على رأسهم أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

وإلى جانب هؤلاء الأبطال هناك عدد من ضيوف الشرف، الذي يظهر على رأسهم الفنان أحمد أمين كضيف شرف في مسلسل «بابا جه» ليعكس ذلك التعاون الثاني بينهما بعد ظهورهم لأول مرة في مسلسل «الوصية» والذي تم عرضه قبل 6 أعوام وقدم حالة من التناغم والتعاون بين الثنائي ليعود ذلك مجددًا خلال الموسم الرمضاني 2024.