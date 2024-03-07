أكرم حسني يواصل مزج الغناء بالدراما.. آخرها مع الطفلة لافينيا في مسلسل بابا جه

حالة من البهجة وأجواء حماسية لأبطال مسلسل «بابا جه»، ظهرت فور طرح أغنية ترويجية لأحداث العمل، والتي تجاوزت آلاف المشاهدات بعد يوم واحد من طرحها، ليقدم فيها أكرم حسني بطل المسلسل، إلى جانب الطفلة لافينيا نادر التي تشاركه في المسلسل، ليكون ذلك التعاون الأول بينهما في عمل غنائي، وتكن تلك التجربة الأولى لغناء أكرم حسني مع الأطفال.

أغنية ترويجية لمسلسل بابا جه

أداء لافت للأنظار وطلة مميزة، جعلت الأغنية تحظى بشعبية كبيرة فور طرحها، إذ برع أكرم حسني في كتابة كلمات الأغنية، والتي شاركته فيها الغناء الطفلة لافينيا نادر وجاءت على النحو التالي: «بابا إيه بابا إيه، بابا أهوووو بابا جه.. بابا إييييه بابا إيه بابا أهوووو بابا جه في بابا وفي بابي في أبويا وفي دادي، عصبي أن كان أو كان هادي».

وخلال مشواره الفني قدم النجم أكرم حسني العديد من الأعمال الغنائية، والتي حظت على إعجاب الجمهور، منها أغنية ستو أنا والتي قدمها خلال الموسم الرمضاني بمسلسل «مكتوب عليا» والتي تم تقديمها خلال الموسم الرمضاني 2022.

أبطال مسلسل بابا جه

يطل نخبة كبيرة من نجوم الفن خلال مسلسل بابا جه والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، والذي يتضمَّن مجموعة من الأبطال على رأسهم أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

وإلى جانب هؤلاء الأبطال هناك عدد من ضيوف الشرف، الذي يظهر على رأسهم الفنان أحمد أمين كضيف شرف في مسلسل «بابا جه» ليعكس ذلك التعاون الثاني بينهما بعد ظهورهم لأول مرة في مسلسل «الوصية» والذي تم عرضه قبل 6 أعوام وقدم حالة من التناغم والتعاون بين الثنائي ليعود ذلك مجددًا خلال الموسم الرمضاني 2024.