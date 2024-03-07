إطلاق أكبر مسابقة رياضية ثقافية دينية في رمضان.. جوائز 30 دراجة

تستعد وزارة الشباب والرياضة، لإطلاق أكبر مسابقة رياضية ثقافية دينية خلال شهر رمضان الكريم، والتي تُنظمها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

أولى حلقات المسابقة يوم الاثنين المقبل مع أول أيام الشهر المبارك

وتبدأ أولى حلقات المسابقة يوم الاثنين المقبل مع أول أيام شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يشهد وزير الشباب والرياضة، إطلاق أولى الحلقات، وتعد أكبر مسابقة رياضية ثقافية دينية خلال شهر رمضان الكريم، وتهدف إلى إكساب المواطنين أكبر قدر ممكن من المعلومات الرياضية والثقافية والدينية خلال شهر رمضان المعظم، وكذا استغلال نجاح مبادرة «دراجتك.. صحتك» في الترويج للأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة.

إعلان المسابقة على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة

تُعلن أسئلة المسابقة على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة - تحت عنوان «30 عجلة × 30 يوما».

ويتم طرح سؤال يومياً في تمام الساعة العاشرة مساءً على Facebook «وزارة الشباب والرياضة - مصر» ويمتد زمن الإجابة حتى منتصف الليل، واختيار الفائز يومياً عن طريق القرعة من بين الإجابات الصحيحة.

كما يتم الاعلان عن الفائز بالدراجة قبل طرح السؤال في اليوم التالي، ويتم تسليم الدراجات للفائزين نهاية الشهر الكريم.