إقبال على محلات عصير القصب قبل حلول شهر رمضان في الدقهلية

شهدت محلات عصير القصب في محافظة الدقهلية، إقبالًا كثيفًا من المواطنين قبل نحو يوم واحد من حلول شهر رمضان، إذ تغلق المحلات أبوابها في نهار الشهر الكريم، وتعمل بشكل بسيط في المساء، ويكون اعتمادها في الأساس على المشروبات الرمضانية المعتادة مثل التمر الهندي والسوبيا.

ازدحام على محلات عصير القصب قبل رمضان

وأشار عمرو عاطف عامل في محل عصير قصب بالسنبلاوين في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ الإقبال يكون كثيفًا في الأيام الأخيرة قبل شهر رمضان الكريم: «الأغلبية يمتنع عن تناول القصب في شهر رمضان، نظرًا لكونه على نسبة عالية من السكريات مما يسبب صعوبة كبيرة في الصيام».

وأضاف أحمد إسماعيل بائع عصير قصب بالدقهلية لـ«الوطن»، أنه اعتاد على التعامل مع الازدحام قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى إغلاق المحال طوال الشهر الكريم واقتصار البيع قبل الإفطار وفي المساء على السوبيا والتمر هندي العصائر الأخرى.

المشروب الشهير للمصريين

وأضافت عبير متولي مواطنة في الدقهلية، أنها اعتادت على تناول عصير القصب في كل خروجة لها مع أسرتها، ونظرًا لقرب حلول الشهر الفضيل، قررت تناول المشروب الشهير للمصريين، كونها لن تستطيع تناوله في رمضان بسبب تسببه في الإحساس بالعطش الشديد كونه يحتوي على سكريات عالية.

وأضاف محمد إبراهيم صاحب الـ35 عامًا، أنه قرر تناول المشروب الرسمي للشعب المصري مع أطفاله قبل قدوم شهر رمضان، وهو نفس الأمر الذي فعله حازم عبده صاحب الـ40 عامًا، معبرًا عن سعادته بالأجواء قبل شهر رمضان، مؤكدًا أنه سيتناوله في أول أيام عيد الفطر.