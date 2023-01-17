انطلاق موسم عصير القصب في محافظة قنا

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، شارة البدء في موسم عصير القصب لعام 2023 بمصنع سكر قوص، برفقة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والكميائي حسن جابر عثمان، رئيس قطاعات مصانع سكر قوص، والنائب عبدالفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

المحافظ يهنئ مزارعي القصب

وقدم محافظ قنا التهنئة لمزارعي قصب السكر بالمحافظة والعاملين بمصنع سكر قوص بمناسبة بدء موسم العصير، واطلع على المراحل التي يمر بها المحصول؛ بدءًا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والمعالجة الكيميائية والحرارية والترويق وفصل الرواسب والتبخير والطبخ والبلورة وفصل السكر إلى التجفيف والتعبئة.

أبحاث القصب

كما تفقد الداودي محطة أبحاث ومعمل القصب بالمصنع، واستمع إلى شرح تفصيلي لطريقة زراعة أنسجة القصب بطريقة البرعم الكامل، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالنهوض بمحصول قصب السكر، والتوسع في زراعته بنظام الشتلات، واستخدام أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية، وتخفيض التكاليف ما يحقق مردودًا اقتصاديًا إيجابيًا للمزارعين.

مصانع السكر والتكرير في قوص

وأضاف أن محافظة قنا تعد الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادي ودشنا وقوص، وتبلغ المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة حوالي 120 ألفًا و360 فدان تمثل حوالي 37% من إجمالى المساحة المنزرعة بالقصب على مستوى الجمهورية، تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويًا.

وأوضح رئيس قطاعات مصانع سكر قوص أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال موسم العصير، ومن المتوقع أن يستقبل المصنع هذا العام مليون و300 ألف طن من قصب السكر، ستنتج 145 ألف طن سكر تقريبًا.