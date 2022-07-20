عصير القصب بعين الجمل واللوز.. طريقة «رامي» لمواجهة الحر في المنوفية

في وقت الظهيرة تحديدا ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، يتجه معظم الأشخاص إلى شرب العصائر المختلفة سواء المعدة في المنازل أو المحلات، ومن بينها عصير القصب ذلك المشروب المصري الأصيل، الذي يعد أحد الموروثات الشعبية التي يتمسك بها المصريون، ويوجد في جميع أنحاء مصر تقريبا.

مكونات ومراحل عمل عصير القصب بالمكسرات

«رامي» صاحب أحد محلات عصير القصب بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، ابتكر فكرة جديدة لتقديم العصير بشكل مختلف عن المعتاد، من خلال استخدام المكسرات ومزجها مع عصير القصب، عن طريق وضع عين الجمل والكاجو ‏والسوداني والبندق على عصير القصب وخلطهم مع بعض.

ويمر إنتاج عصير القصب بالمكسرات بعدة مراحل، أولها تحضير «عين الجمل والكاجو ‏والسوداني والبندق» وطحنهم في الخلاط ليصبحوا قطعا صغيرة، ثم يقوم بوضعهم على عصير القصب وخلطهم ببعض، ويبلغ سعر كوب عصير القصب بالمسكرات بين 5 و10 جنيهات، بحسب «رامي».

سبب عمل عصير القصب بالمكسرات

«رامي» كشف أن الفكرة جاءته عندما سأله أحد المواطنين عن وجود عصير قصب بالمكسرات في المحل، وعندها عزم على عمل هذا العصير والذي أدى إلى لفت انتباه وجذب المواطنين وزيادة الطلب عليه، «مكونتش أتوقع وجود إقبال كبير عليه لهذه الدرجة، والناس دايما بتدور عن الجديد، للخروج عن المألوف وتناول العصير بالطريقة المعتادة».

البحث عن المشروبات المختلفة والجديدة

يؤكد «رامي» أنه دائما ما يبحث عن المشروبات المختلفة حتى يقوم بجذب الزبائن للمحل الخاص به، وآخر هذه المشروبات هي «رضعة الفيل» و«الأسد»، وهي مشروبات تعتمد على عدة مكونات مختلفة من الفاكهة، وتمنح الأشخاص طاقة كبيرة، وهو ما يجعل الزبائن يتوجهون إليه من القرى والمدن المجاورة ما أدى إلى اكتسابه شهرة واسعة داخل مدينة تلا.