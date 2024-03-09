«أوقاف الإسكندرية»: فعاليات دينية على مدار اليوم في المساجد خلال شهر رمضان

قال الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المديرية استعدت وجهزت الأئمة لعدة فعاليات خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتضمن اليوم الأول مقارئ للقرآن ومسابقات للأطفال في حفظ القرآن الكريم، ومسابقات في السيرة النبوية وإنشاد ديني.

ندوات الوعظ

وأضاف «عبدالرازق»، أن مساجد الأوقاف تؤدي دورها كما يجب أن يكون في نشر الإسلام الوسطي للقضاء على الأفكار الظلامية، والملاذ الآمن للمواطنين في كل ما يخص شؤونهم الدينية، وما يحتاجونه في معرفة أمور الدين من خلال ندوات الوعظ والإرشاد أو من خلال التوجة إلى إمام المسجد لسؤالة في أي أمر ديني، لأن المسجد أصبح متاحًا طوال اليوم إلى جانب جلسات الصلاة على النبي التي تجد إقبالًا من المواطنين.

أنشطة ترفيهية

وأشار الشيخ هاشم الفقي، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إلى أن المساجد خلال شهر رمضان ستفتح أبوابها منذ صلاة الفجر، وخلال اليوم ستكون هناك خاطرة دعوية بعد صلاة العصر وأخرى بعد صلاة العشاء، وقبل صلاة التراويح إلى جانب صلاة التراويح بجميع المساجد الكبرى، وعدد من الأنشطة للأطفال والكبار منها دعوية ومنها ترفيهية ورياضية.