افتتاح 4 معارض أهلا رمضان في مطروح.. تخفيضات تصل 30%

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار افتتاح معارض أهلا رمضان بمدن شرق مطروح بأسعار مخفضة من 25% إلى 30% تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع الغرفة التجارية وعدد من كبار تجار الجملة بمطروح.

افتتاح 4 معارض أهلا رمضان في مدن شرق مطروح

وقالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة مطروح، إنه جرى افتتاح اليوم معارض أهلا رمضان في شرق مطروح، بمشاركة مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح ولفيف من كبار تجار الجملة بمطروح، في مدن الضبعة والعلمين والحمام وقرية سيدي عبد الرحمن.

تجهيز معارض أهلا رمضان غرب مرسى مطروح

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه جاري استكمال وتجهيز معارض أهلا رمضان بمدن غرب المحافظة تمهيداً لافتتاحها، وتسير القوافل المٌتحركة لعرض جميع المنتجات والسلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مع استقبال شهر رمضان الكريم، في ظل الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية ووزارة التموين بمعاونة تجار الجملة للمواد الغذائية بمحافظة مطروح.