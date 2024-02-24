«التموين»: افتتاح أكبر معارض أهلاً رمضان في مدينة نصر الأربعاء المقبل

أعلن الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، خلال تفقده معرض أهلاً رمضان بالمؤسسة بمحافظة القليوبية، افتتاح أكبر معارض أهلاً رمضان في أرض المعارض بمدينة نصر الأربعاء المقبل.

افتتاح معرض أهلا رمضان بالجيزة

وأضاف في تصريحات لـ «الوطن» أن أول معارض أهلاً رمضان بالجيزة جرى افتتاحه اليوم بالعمرانية، والذي يكون تحت إشراف الغرف التجارية وسيتم افتتاح معرضي الطالبية وإمبابة خلال هذا الأسبوع، ليصل إجمالي المعارض الرئيسية بالجيزة إلى 3، بالإضافة إلى الشوادر والمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.