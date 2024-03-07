بنك تنمية الصادرات: إقبال كبير من المستثمرين على شراء أذون الخزانة اليوم

أكد محمد أبو السعود، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أنه منذ أمس هناك تنازلات كبيرة من العملاء للمصادر الدولارية، وهناك بيع للدولار، وهناك توفير للعملة في البضائع الموجودة بالميناء، لافتًا إلى الإشادات الدولية بتوحيد سعر الصرف بمصر وهذا بعد البيان الصحفي لاجتماع البنك المركزي، الذي أدى إلى توحيد سعر الصرف.

إعادة الثقة في الجنيه المصري للمستثمر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أن ما حدث من قرارات لتوحيد سعر الصرف يعيد الثقة في الجنيه المصري ويشجع المستثمرين الأجانب على التوجه للدولة المصرية لوجود سعر صرف موحد، وهناك إقبال كبير من المستثمرين الأجانب اليوم على شراء أذون الخزانة من البنوك المصرية، وبإمكان المستثمر أن يضخ أمواله دون خوف أو قلق.

المستثمر الأجنبي بدأ في ضخ الدولار

وتابع: «بدأ المستثمر الأجنبي في بيع الدولار أو الاستثمار به، وبالفعل بدأ المستثمر الأجنبي بضخ الدولار في السوق بالإضافة إلى تنازلات العملاء، وتم التواصل مع المسؤولين في شركات الأدوية لتلبية الطلبات، وبالفعل هذه مؤشرات إيجابية للقضاء على السوق الموازية».