عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تحفيز الاستثمار.. هدف تضعه الدولة المصرية على رأس أولوياتها».

وذكر التقرير: «اقتصاد مرن، سعر صرف يتحدد وفقا لآليات السوق، حوافز للمستثمرين، وتعاون مع تكتلات دولية لتعزيز الصادرات.. دعائم وضعتها الدولة المصرية لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم نمو اقتصادي مستدام».

وأشار لتقرير، إلى أن البنك المركزي المصري قرر رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي وسمحت بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق في خطوة تعزز فرص القاهرة في جذب تدفقات الاستثمار من الخارج.

مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة

ووفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة بين 2024 و2030، وذكرت الوثيقة أن مصر تستهدف تكثيف التعاون مع شركات وبنوك الاستثمار الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ونفذت مصر العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كركيزة رئيسة لجهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال المصرية.