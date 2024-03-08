سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 8-3-2024 بالبنوك

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8-3-2024، بعد تسجيله ارتفاعا ملحوظا أمس بعد قرار البنك المركزي.

ترصد «الوطن» سعر صرف الدينار الكويتي في مختلف البنوك، وفق آخر تحديثات أعلنتها مواقع القطاع المصرفي عبر الإنترنت.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة 8-3-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 160.97 جنيه للبيع، و159.53 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة 8-3-2024 في بنك مصر حوالي 160.81 جنيه للبيع، و160.64 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

جاء سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك القاهرة نحو 146.58 جنيه للبيع، و147.29 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة 8-3-2024 في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى نحو 162.36 جنيه للبيع، و161.11 جنيه للشراء.