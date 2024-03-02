استقرار سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم السبت.. تعرف على آخر تحديث

استقر سعر الدينار الكويتي في آخر تحديث للبنوك والمؤسسات المصرفية، يأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض الدولار في السوق الموازية بسبب مشروع تطوير رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات ودخول استثمارات عديدة إلى السوق المحلية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات معلنة من جانب هذه المصارف عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 100.21 جنيه للشراء، ونحو 100.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 100.02 جنيه للشراء، 100.32 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 99.34 جنيه للشراء، وسعر البيع 100.32 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم، 97.16 جنيه للشراء، و100.65 جنيه للبيع.