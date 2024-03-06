سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-3-2024 بالبنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-2-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، وفقًا لآخر تحديثات معلنة على مواقع البنوك الإلكترونية الرسمية عبر الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري، نحو 100.66 جنيه للبيع، و100.25 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 100.33 جنيه للبيع، و99.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، 100.33 جنيه للبيع، و100.07 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة، 100.57 جنيه للبيع، و99.85 جنيه للشراء.