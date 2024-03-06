ارتفاع سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 6-3-2024

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6-3-2024، وترصد السطور التالية سعر صرف الدينار الكويتي في مختلف البنوك، وفق آخر تحديثات أعلنتها مواقع القطاع المصرفي عبر الإنترنت.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-3-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 161.30 جنيه للبيع، و159.93 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-3-2024 في بنك مصر حوالي 164.55 جنيه للبيع، و164.27 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

جاء سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في بنك القاهرة نحو 147.58 جنيه للبيع، و148.29 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-3-2024 في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى نحو 165.36 جنيه للبيع، و161.11 جنيه للشراء.