أبرزها 200 أتوبيس.. 3 قرارات عاجلة في الإسكندرية لحل أزمة المواصلات

أصدرت محافظة الإسكندرية 3 قرارات عاجلة اليوم للتعامل مع أزمة المواصلات في المدينة الساحلية التي نتجت عن إيقاف قطار «أبوقير/ الإسكندرية» اعتبارًا من أول مارس الجاري لتنفيذ مشروع المترو عالي الكثافة.

وقالت المحافظة في بيان لها إنه رصدت بعض شكاوى المواطنين التي تتعلق بعدم كفاية سيارات النقل البديلة، وعدم التزام سائقيها بخطوط السير المقررة لها، واستغلال سائقي الميكروباص للازدحام في تجزئة المسافات.

وأكدت محافظة الإسكندرية، أنه بناءً على ذلك فقد تم عقد اجتماع عاجل اليوم بديوان محافظة الإسكندرية بحضور ممثلي أجهزة وزارة النقل «جهاز تنظيم النقل البري_الهيئة القومية للأنفاق» والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة لمواجهة أي طارئ يحدث أثناء مراحل تنفيذ المشروع.

الدفع بـ200 أتوبيس في الإسكندرية

وأوضحت المحافظة أن الاجتماع انتهى إلى 3 قرارات مهمة لصالح المواطنين بعد إيقاف قطار أبو قير وهي كالتالي:

- التزام جهاز تنظيم النقل البري «التابع لوزارة النقل» بتشغيل العدد الكامل للأتوبيسات المقرر سلفًا وهو 200 أتوبيس استكمالًا للعدد الفعلي الحالي وهو 136 أتوبيس، في موعد أقصاه 1 أبريل المقبل.

- جهاز النقل البري معني بمباشرة مسؤولياته المقررة سلفًا والإشراف المباشر على تنفيذ التزاماته.

لجنة لمتابعة مخالفات قائدي وسائل النقل الجماعي

- تشكيل لجنة دائمة اعتبارًا من اليوم السبت 9 مارس الجاري لمٌتابعة تنفيذها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم مخالفة وسائل النقل الجماعي «التابعة للجهاز» للمسارات المٌقررة لها، وعدم تجزئة المسافات أو تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية.

محافظة الإسكندرية: نعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين

وأكدت محافظة الإسكندرية التنسيق الدائم مع جهاز تنظيم النقل البري لمواجهة كافة المشكلات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع، كما تؤكد قيام الأجهزة المعنية بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأي عقبات تواجه المواطنين والعمل على تذليلها.