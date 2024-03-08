خطبة آخر جمعة في شعبان.. «تاريخ الشهداء العظيم»

يعد اليوم هو الجمعة الأخيرة في شعبان قبل شهر رمضان المبارك والذي من المنتظر أن يبدء يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مارس، تتناول خطبة آخر جمعة في شعبان موضوع «يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظيم»، حيث تحتفل الدولة بيوم الشهيد يوم السبت المقبل الموافق 9 مارس.

نص خطبة آخر جمعة في شعبان

وأكدت وزارة الأوقاف خلال نص خطبة آخر جمعة في شعبان لا شك أن يوم الشهيد يوم عظيم مشهود في تاريخ وطننا العزيز ، نتذكر فيه الشهداء العظام الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله تعالى وارتوت أرضنا الزكية بدمائهم دفاعا عن الوطن والأرض والعرض لينتقلوا إلى الحياة الأعظم التي يتنعمون فيها بفضل رب العالمين، ويهنئون بإكرامه، حيث يقول الحق سبحانه : (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيل اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء ولكن لا تَشْعُرُونَ).

وتابعت خطبة آخر جمعة في شعبان قد أكرم الله تعالى الشهداء بمنح عظيمة وعطاءات كريمة، فقد وعدهم الله ( عز وجل ) بالجنة جزاء لما بذلوا أنفسهم في سبيله سبحانه، كما أنهم رفقاء النبيين والصديقين والصالحين ، حيث يقول سبحانه : { وَمَنْ يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ الغمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ).

يوم الشهيد في خطبة آخر جمعة في شعبان

وأشارت وزارة الأوقاف خلال خطبة آخر جمعة في شعبان أن بطولات الشهداء العظام في تاريخ أمتنا المجيد حاضرة في كل جبل، فلا ينسى التاريخ تضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والفداء في سبيل دفاعهم عن الوطن فأحيوا فينا روح الكرامة والمروءة والعزة والشهامة واستطاعوا أن يحفظوا لمصر مكانتها وهيبتها.