افتتاح 78 مسجداً في آخر جمعة من شهر «شعبان»

أعلنت وزارة الأوقاف عن استعدادها لافتتاح 78 مسجداً الجمعة المقبلة والأخيرة فى شهر شعبان، فى إطار استعداداتها لاستقبال رمضان، لتشهد إقامة شعائر الشهر الفضيل، بينها 68 مسجداً جديداً و«إحلال وتجديد»، و10 مساجد «صيانة وتطوير»، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه منذ أول يوليو 2022 حتى الآن إلى 890 مسجداً.

أكدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أنه تم افتتاح 38 مسجداً على مستوى جميع الإدارات لتحتضن شهر رمضان للمرة الأولى.

وتواصل المساجد فى محافظه المنوفية استعداداتها لشهر رمضان، حيث شهدت المحافظة افتتاح أكثر من 20 مسجداً جديداً خلال الفترة الأخيرة، والتى دخلت الخدمة قبل شهر رمضان المبارك، فضلاً عن الانتهاء من ترميم عدد من المساجد، ومن بينها مسجد سيدى شبل فى مدينة الشهداء الذى يعد قبلة للآلاف من أبناء محافظة المنوفية.

وافتتحت مديرية أوقاف سوهاج بقيادة الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم 7 مساجد بينها 5 جديدة و2 إحلال وتجديد تعزيزاً لدور المساجد وإعمار بيوت الله، حيث تم افتتاح مسجد آل إبراهيم القبيصى بناحية عنيبس بمركز جهينة، ومسجد الصفا والمروة بجوار المزلقان البحرى بقرية بلصفورة بمركز سوهاج، ومسجد النور بنجع البارود بمركز المراغة، ومسجد التوحيد بنجع الرباب بقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم، ومسجد التقوى بقرية الغريزات بمركز المراغة، ومسجدان للإحلال والتجديد بسوهاج تم افتتاحهما هما مسجد الرحمن بشارع النقباء بمدينة، ومسجد بلال بن رباح بقرية الصلعا بمركز سوهاج.

وفى محافظة كفر الشيخ، تم افتتاح 6 مساجد جديدة بتكلفة 17 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وقال الشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح 6 مساجد عبارة عن مسجدين «إحلال وتجديد»، و4 مساجد «صيانة وترميم» بالجهود الذاتية، خلال الفترة الماضية.

وأوضح «بسيونى» أنه تم افتتاح المسجد الكبير بالعيسوية بمركز سيدى سالم، على مساحة 1400 متر، بتكلفة 4 ملايين و560 ألف جنيه، ومسجد الرحمة بأبطو بقرية العجوزين بدسوق، على مساحة 350 متراً، بتكلفة مليون و548 ألف جنيه، ومسجد الرحمة البحرى، بالمنشية الجديدة بسيدى سالم، على مساحة 170 متراً، بتكلفة 510 آلاف جنيه، ومسجد الرحمن الرحيم بالصوالحة بالقنطرة، مساحة 820 متراً، بتكلفة 4 ملايين و960 ألف جنيه، ومسجد النور بأبوغنيمة بسيدى سالم، على مساحة 700 متر، بتكلفة مليون و945 ألف حنيه.