الأمم المتحدة: لن نتوقف عن مطالبة إسرائيل بفتح المعابر الإنسانية لغزة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، إفادة لسيجريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة.

أكد كاج أنه قد يتم إقامة ميناء مؤقت في غزة لتسهيل وصول المساعدات، مشيرًا إلى أنه كلما زاد عدد الأشخاص المحتاجين في غزة، زادت حاجتهم الملحة للمساعدة.

وأضاف أنه حتى الآن لم تقرر إسرائيل فتح جميع المعابر للمساعدات، وأكد أنها ستستمر في المطالبة بفتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.