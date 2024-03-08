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دراما المتحدة

الأمم المتحدة: لن نتوقف عن مطالبة إسرائيل بفتح المعابر الإنسانية لغزة

كتب:

أحمد العانوسي
01:32 ص | الجمعة 08 مارس 2024
سيجريد كاج

سيجريد كاج

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، إفادة لسيجريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة.

أكد كاج أنه قد يتم إقامة ميناء مؤقت في غزة لتسهيل وصول المساعدات، مشيرًا إلى أنه كلما زاد عدد الأشخاص المحتاجين في غزة، زادت حاجتهم الملحة للمساعدة.

وأضاف أنه حتى الآن لم تقرر إسرائيل فتح جميع المعابر للمساعدات، وأكد أنها ستستمر في المطالبة بفتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 

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