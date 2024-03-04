«الأمم المتحدة للبيئة» تناقش اتفاقية للحد من التلوث البلاستيكي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً عبر خاصية الفيديو كونفراس مع صحفيين الإعلام البيئي في مصر؛ لاستعراض ما تمّ خلال اجتماعات الدورة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة الذي عُقد في مدينة نيروبي بكينيا، ومناقشة بيان مصر الذي ألقته الدكتورة ياسمين فؤاد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، والذي يُلقي الضوء على التأثيرات البيئية الخطيرة التى تعرض لها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

اتفاقية للحد من التلوث البلاستيكي

وأكدت وزيرة البيئة أنّ اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة تعتبر من أهم المحافل الدولية البيئية، ومقرها نيروبي في كينيا؛ لأنّها المعنية بخروج العديد من الاتفاقات البيئية الدولية المهمة كاتفاقية التصحّر والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، والاتفافية الخاصة بالكيماويات بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أنّ الجمعية الآن تناقش اتفاقية الحد من التلوث البلاستيكي على أن تعتمد أواخر هذا العام.

انتهاكات على الأراضى الفلسطينية

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء البيان المصرى الذى ألقته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة والذى يتناول العمل البيئى على المستوى الدولى وجهود التعاون الدولى المتعدد الأطراف، حيث سلط البيان الضوء على ما يحدث من انتهاكات على الأراضى الفلسطينية وتأثيراته البيئية على الشعب الفلسطيني، وحق هذا الشعب فى العيش الآمن وفى الحصول على احتياجاته الاساسية من الموارد الطبيعية.

وواصلت وزيرة البيئة تأكيدها أهمية البيان المصري الداعي إلى عدم الانحياز وإلى تأكيد مبادئ وأهداف التعاون البيئي متعدد الأطراف، والذي يواجه خطر ويواجه إزدواجية فى المعايير، حيث أن هناك غياب تام لما يحدث في فلسطين في هذا المحفل الدولي المهم، فعندما نتحدث عن الموضوعات البيئية سواء في ملف تغير المناخ أو التنوع البيولوجي أو موضوع التلوث البلاستيكي، ومناقشة الاتفاقات، ويتم التفاوض عليها.