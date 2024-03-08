رامي جمال يستأنف نشاطة الفني عقب شهر رمضان

أعلن المطرب رامي جمال عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن استئناف نشاطه الفني بعد شهر رمضان المبارك.

وكتب جمال قائلاً: «وحشتوني جدًا وإن شاء الله ميعادنا بعد رمضان. وسؤال مهم: هل تحبون ألبومًا كاملًا أم أغاني سنجل كل أسبوع؟»

أغنية بقيس بيكي الجمال لرامي جمال

حقق رامي جمال نجاحًا كبيرًا بأغنية «بقيس بيكي الجمال» التي طرحها مؤخرًا على منصة يوتيوب، حيث نالت إعجاب الجمهور وحققت نسب مشاهدة كبيرة، الأغنية من كلمات وألحان رامي جمال وتوزيع محمد مجدي.