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دراما المتحدة

جو بايدن: العالم يحسد أمريكا على اقتصادها القوي

كتب:

محمد عبدالعزيز
05:05 ص | الجمعة 08 مارس 2024
جو بايدن

جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطابه حالة الاتحاد بالكونجرس، إن الاقتصاد الأميركي سيبقى الأقوى في العالم، إن الجميع يحسد الولايات المتحدة الأمريكية على اقتصادها.

وأضاف: «أقول للشعب الأمريكي إن حالة الاتحاد والاقتصاد قوية وتصبح أقوى يوما بعد يوم»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة عندما تتعثر تنهض من جديد.

بايدن: سياساتي نجحت في بناء اقتصاد يثير حسد العالم

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك مصانع وشركات تفتتح في الوقت الراهن داخل الولايات المتحدة، وأوضح أن سياساته نجحت في بناء اقتصاد يثير حسد العالم كله.

واستكمل قائلًا: «سنعمل على إعادة بناء الاقتصاد الأميركي، وعملنا على تعزيز فرص العمل والوظائف للشعب الأميركي».

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بقلم محمد عبدالعزيز