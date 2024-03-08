جو بايدن: اقترحت قانونا لتخفيض أسعار أدوية مرض السكري

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال خطابه حالة الاتحاد، في الكابيتول الامريكي، إنه اقترح قانونًا، وسيوقعه لإنتاج أدوية مرض السكري، من أجل خفض أسعارها في أمريكا.

وتابع: «عندما نسقط كشعب فنحن نقوم مرة أخرى على أقدامنا، وحالة الاتحاد قوية وستزداد قوة في الفترة المقبلة، والطبقة الوسطى هي التي بنت أمريكا، وليس مضاربي وول ستريت، ونقوم بتوفير الاستثمارات وبناء المصانع في الولايات الجمهورية والديمقراطية».

وأشار إلى أن مشروع أوباما كير مازال مشروعًا جيدًا وأكثر من 100 مليون، لن يتم منعهم من الحصول على الخدمات الطبية العادية، مؤكدًا أنه خلال إدارته قدم مزايا عديدة لإعادة رهن المنازل، ما سيؤدي لخفض أسعار الإيجارات بصفة عامة، الأمر الذي ساعد على بناء مليوني منزل.

واستكمل: «نحن نصون أموال دافعي الضرائب ونوفر مليارات الدولارات منها وهناك 60 مليون أمريكي يطلقون مشاريع صغيرة ومتوسطة، أريد توفير فرصة تعليم جيدة لكل طفل أمريكي بداية من سن 3 سنوات، لتأمين مستقبل أفضل لهم، وأريد تعليمًا جامعيًا أقل تكلفة لكل المواطنين».