بايدن: نعمل بلا ملل للتوصل لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطابه حالة الاتحاد، إن واشنطن نعمل بلا كلل للتوصل لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المساعدات لغزة لا يمكن أن تكون ورقة مساومة.

وأضاف: «الأشهر الخمسة الماضية كانت مؤلمة لكثير من الناس للشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني والكثيرين هنا في أمريكا»، مشيرًا إلى أنه يجب على الفصائل الفلسطينية أن تنهي الصراع اليوم بإطلاق سراح المحتجزين وإلقاء السلاح وتسليم المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر.

وأشار «بايدن» إلى مقتل 30 ألف فلسطيني، قائلًا: «أغلبهم من من النساء والأطفال».