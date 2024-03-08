رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

بايدن: نعمل بلا ملل للتوصل لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة

كتب:

محمد عبدالعزيز
05:27 ص | الجمعة 08 مارس 2024
جو بايدن أثناء خطاب حالة الاتحاد

جو بايدن أثناء خطاب حالة الاتحاد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطابه حالة الاتحاد، إن واشنطن نعمل بلا كلل للتوصل لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المساعدات لغزة لا يمكن أن تكون ورقة مساومة.

وأضاف: «الأشهر الخمسة الماضية كانت مؤلمة لكثير من الناس للشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني والكثيرين هنا في أمريكا»، مشيرًا إلى أنه يجب على الفصائل الفلسطينية أن تنهي الصراع اليوم بإطلاق سراح المحتجزين وإلقاء السلاح وتسليم المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر.

وأشار «بايدن» إلى مقتل 30 ألف فلسطيني، قائلًا: «أغلبهم من من النساء والأطفال».

اقرأ المزيد:

زلات لسان جو بايدن لا تنتهي.. آخرها الحديث مع رئيس فرنسا المتوفى

فلاديمير بوتين: التعامل مع جو بايدن أفضل من دونالد ترامب

بوتين: لست طبيبا للتعليق على الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن

ترامب يهاجم بايدن بعد فوزه في 5 ولايات أمريكية: اخرج يا جو
بقلم محمد عبدالعزيز