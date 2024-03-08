بايدن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب حالة الاتحاد بالكونجرس، إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مشددًا على أن الحرب على القطاع تسببت في خسائر بشرية أكبر من المدنيين الأبرياء مقارنة بجميع الحروب السابقة في غزة مجتمعة.

وأضاف «بايدن»: «هذه الحرب كانت شديدة الوطأة على المدنيين ونزوح 2 مليون مدنيًا، كما دمرت ألاف المنازل»، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو الخيار الأمثل لحل هذا الصراع في الشرق الأوسط.

بايدن: إسرائيل يجب أن تعمل على حماية الأبرياء

وأكد الرئيس الأمريكي أنه على إسرائيل أن تعمل على حماية الأبرياء، ويجب أن يكون لذلك أولوية، ولا يجب أن يكون إدخال المساعدات اعتبارًا ثانويًا أو ورقة مساومة.

وشدد على أنه يجب لإسرائيل السماح بدخول المساعدات لغزة: «سنعمل على تقديم مساعدات لغزة عبر البحر دون أي وجود أميركي على الأرض».