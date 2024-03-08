بايدن يعلن إنشاء رصيف بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطابه حالة الاتحاد، إنشاء رصيف بحري مؤقت على ساحل قطاع غزة، وذلك لاستقبال سفن المساعدات الإنسانية الكبيرة، واصفًا ذلك بأنها مهمة طارئة.

بايدن يوجه الجيش الأمريكي لإنشاء الرصيف البحري

ووجه «بايدن» الجيش الأمريكي لإنشاء الرصيف البحري، مشيرًا إلى أن الرصيف البحري المؤقت سوف يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل غزة كل يوم، مضيفًا أنه سيكون قادرًا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والدواء والماء.

وأكد أنه لا يوجد جنود أمريكيون سيكونين موجودين في غزة، وأكد أن هيجب على إسرائيل أن تسمح لإدخال مساعدات إنسانية أكبر، وأن يسمح لوصول المساعدات إلى شمال غزة.