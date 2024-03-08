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دراما المتحدة

بايدن: 100 ألف ملياردير أمريكي يدفعون ضرائب مثل المواطنين العاديين

كتب:

أحمد العانوسي
05:33 ص | الجمعة 08 مارس 2024
بايدن

بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب حالة الاتحاد، في الكابيتول الأمريكي، إن أغلبية أعضاء الكونجرس، قد لا يدعمون تعديل قانون الهجرة ولكن عليهم أن يعيدوا حساباتهم السياسي. 

وتابع: «خفضنا العجز للنصف في أول سنتين لإدارتي بحوالي تريليون دولار، وسنخفض العجز في الموازنة بقيمة تريليون دولار خلال العقد المقبل»، مستكملًا: «لن أشيطن المهاجرين وأقول عنهم إنهم سموم في بلادنا مثل سلفي، ويجب أن نرسل قانون الهجرة الآن لإقراره».

وأشار إلى أن الكثير من الشركات لا تدفع سنتًا واحدًا للضرائب وسيتم تغيير ذلك حتى لا يجوع أي طفل أمريكي، ومؤكدًا أنه يوجد في أمريكا 100 ألف ملياردير، يدفعون ضرائب أقل من المواطنين العاديين، وسوف نجعلهم يدفعون نصف تريليون دولار لدعم الأسر الأمريكية. 

وأوضح أنه سيحمي نظام الأمن الاجتماعي، من خلال مواجهة الشركات التي تحصل على أموال كثيرة مقابل خدمة غير جيدة، مؤكدًا أنه في نوفمبر القادم سنقوم بعمل تعديلات كثيرة لضبط الحدود من خلال زيادة عدد الجنود والقضاة وستنتهي الاجراءات في 6 شهور وليس 6 سنوات.

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