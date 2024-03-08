جو بايدن يسخر من عمره خلال خطاب حالة الاتحاد.. ماذا قال؟

يعد عُمر الرئيس الأمريكي جو بايدن محل جدل داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يواجه انتقادات حادة من الحزب الجمهوري وأيضًا داخل حزبه، لكن اليوم، وخلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بمبنى الكونجرس، سخر الرئيس الأمريكي من عمره، الذي يبلغ الـ81 عامًا.

بايدن متفائل بقدرته على قيادة أمريكا لـ4 سنوات

وقال «بايدن» مازحًا: «أعلم أنني قد لا أبدو كذلك لكني موجود منذ فترة، وعندما تصل إلى عمري ستصبح بعض الأمور أكثر وضوحًا من أي وقت مضى»، ثم نفى بايدن المخاوف بشأن عمره، قائلًا: «إخواني الأميركيون، المشكلة التي تواجه أمتنا ليست كم عمرنا بل كم عمر أفكارنا؟».

وأعرب «بايدن» عن تفاؤله بقدرته على قيادة البلاد لـ4 سنوات أخرى، مشيرًا إلى أنّ عمره كان موضوعًا مثيرًا للجدل بين بعض الناخبين الذين يقولون إنّه شخص مسن قائلًا: «أنا متفائل.. أنا متفائل حقًا».

بايدن.. أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

ويعد الرئيس الأمريكي جو بايدن أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، متقدمًا على رونالد ريجان، الذي كان يبلغ من العمر 77 عامًا في نهاية ولايته الثانية، وفي حالة فاز «بايدن» بولاية جديدة، فستنتهي بعد 4 سنوات وسيكون عمره حينها 86 عامًا.