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دراما المتحدة

3 متهمين بدائرة الشك.. توقعات الجمهور لقاتل جيمي في مسلسل بين السطور

كتب:

ضحى محمد
12:11 م | الخميس 07 مارس 2024
محمد علاء

محمد علاء

حلقتان فقط تفصلنا عن نهاية عرض مسلسل بين السطور، بطولة الفنانة صبا مبارك، ومحمد علاء، وأحمد فهمي، الذي يعرض حالياً على قناة ON، ويتابع الجمهور أحداثه لحظة بلحظة من أجل حل لغز قاتل جيمي أندرسون، الذي يجسد دوره الفنان محمد علاء، وهو ما ستكشفه الحلقة الأخيرة يوم الأحد المقبل.

من قاتل جيمي في مسلسل بين السطور؟ توقعات الجمهور

توقع الجمهور خلال فيديوهات منتشرة على «فيس بوك»، أن الشك يحوم حول 3 شخصيات أساسية في المسلسل، المشتبه به الأول الإعلامية هند سالم، التي تجسد دورها الفنانة صبا مبارك، نظراً لأن لغز السلسلة التي وجدتها الشرطة داخل سيارة المجني عليه لم يُحل بعد.

والمشتبه به الثاني زوجته «هدي» التي تجسد دورها الفنانة ناردين فرج، بدافع الانتقام منه، لأنها علمت أن زوجها على علاقة بصديقتها في السر.

المشتبه به الثالث «محمود» ويقوم بدوره وليد فواز، أو «مجنون» هند في المسلسل، لأنه بمثابة ظلها ويحاول حل كل مشاكلها وقام بقتل شخص من أجلها، وقضى معظم عمره في السجن.

أحداث مسلسل بين السطور

وتستمر أحداث المسلسل في التصاعد، إذ تدور في إطار تشويقي اجتماعي، حول معرفة قاتل جيمي، بعد أن تعرض لحادث سير، والعمل مكون من 30 حلقة.

يعرض مسلسل بين السطور بشكل يومي من الأحد إلى الخميس على شبكة قنوات ON، على أنّ تّعاد حلقاته بشكل مجمع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.