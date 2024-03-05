صبا مبارك عن شخصية «هند» في مسلسل بين السطور: «عملت لي أزمة نفسية»

قالت الفنانة صبا مبارك، إن دورها في مسلسل بين السطور، الذي أدت فيه شخصية «هند سالم»، لاقى نجاحا كبيرا، وتلقت عنه ردود أفعال إيجابية للغاية، مؤكدة أن أكثر ما لفت انتباهها هو شغف الجمهور بالعمل ومتابعته لأدق التفاصيل.

وأضافت صبا مبارك، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج «كلمة أخيرة»، والمُذاع على شاشة «قناة ON»، قائلة: «الناس واخدة المسلسل بشكل شخصي، وبيقولوا ملاحظات ذكية، بالرغم من طريقة سردية الأحداث الصعبة».

صبا مبارك: وائل فرج مخرج «شاطر»

وأشادت صبا مبارك بالمخرج وائل فرج، قائلة: «مخرج شاطر، وهو عارف عاوز ياخد إيه من الممثل أمامه ليضيفه للعمل، وهناك فرق بين سرد قصة معقدة ومتشابكة الأحداث، وبين أن تكون الأحداث سريعة، وبالتالي المخرج كان حريصا على ضبط إيقاع العمل لتكون مشبعة وليست بطيئة».

وعن صعوبة العمل، قالت: «في بعض المشاهد كنا بنضطر نقرأ الإسكربت كله عشان نعرف كنا فين وبقينا فين، خاصة أنه تنقل بين أزمنة مختلفة، وهو يعتبر رحلة للإجابة عن سؤال هام وهو كيف تغير لحظة صغيرة حياة الإنسان؟».

شخصية «هند» في المسلسل

وعن شخصية هند، قالت: «شخصية صعبة وجننتني، وعملت لي أزمة نفسية كانت صعبة للغاية، والدموع اللي بتظهر في عيني خلال المشاهد الصعبة نتيجة تربية هند على يد أم من غير أب، وطلبت منها تكون راجل وست مع بعض».

وتابعت: «المسلسل يبدو وكأنه جريمة قتل.. سؤال مهم جدا إزاي ممكن لحظة صغيرة تغير حياة الإنسان وتنقلها من مكان لآخر بسبب خطأ ولحظة ضعف».