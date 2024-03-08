خبير علاقات دولية: مصر صمام أمان القضية الفلسطينية وتصدت لمحاولة تصفيتها

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنَّ مصر دوماً ما تشكل صمام الأمان للقضية الفلسطينية ولشعبها وحقوقه المشروعه، والموقف المصري نجح في منع إسرائيل من تصفية القضية.

الدور المصري تصدى لتصفية القضية الفلسطينية

أضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين سمر الزهيري ورامي الحلواني، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ دولة الاحتلال استغلت عملية طوفان الأقصى في رفع شعارات القضاء على المقاومة وتحرير الأسرى لكن في باطنها استهدفت التهجير القسري للشعب الفلسطيني وتصفية القضية وتحويلها إلى مجرد مسألة إنسانية.

مصر تضع القضية الفلسطينية على مسارها الصحيح

وتابع: «مصر بجهودها نجحت في وضع القضية الفلسطينية في مسارها الصحيح، وأن المسألة مسألة احتلال، وأن استمرار الاحتلال سيؤدي لتكرار دوامات العنف التي يدفع ثمنها الأبرياء من المدنيين».