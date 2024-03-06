المطران عطا الله حنا: نتمنى وقف الحرب على غزة في شهر رمضان وبعده

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إننا نسمع عن هدنة في شهر رمضان، ونتساءل: هل هذا يعني أنه بعد رمضان سوف تعود الحرب مجددا؟، مشيرا إلى ما يتمناه أهل غزة ويطالبون به هو وقف كلي للحرب في شهر رمضان وبعد رمضان فلا يجوز أن تستمر هذه المحنة وهذه المأساة المروعة التي يعاني منها أبناء شعب غزة.

المطران عطا الله: سياسة العقاب الجماعي هي تجاوز لكل الحدود

وأضاف حنا في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أنين الأطفال وبكاء الثكالى نتمنى أن يصل إلى كل مكان في هذا العالم، وأن يتحرك الجميع وبسرعة فائقة من أجل وضع حد لهذا النزيف الذي هو نزيفنا جميعا كما هو نزيف كل الأحرار في عالمنا.

وأشار إلى أن سياسة العقاب الجماعي هي تجاوز لكل الحدود والمعايير وهي جريمة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، ولذلك فإننا نجدد نداءنا ورسالتنا من رحاب مدينة القدس بضرورة العمل على وقف هذه الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.