«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك موجة من ارتفاع درجات الحرارة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، ليسود غدا السبت، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون باردًا في فترات الليل والساعات الأولى من الصباح على الأنحاء كافة.

موعد موجة ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

وحذرت الأرصاد الجوية من موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تضرب البلاد الأيام المقبلة، التي تبدأ الاثنين الموافق 11 مارس، أول يوم رمضان، ليكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويكون هناك فرص لتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 11 مارس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 16 درجة مئوية.